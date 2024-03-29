اعترف النقيب بجيش الاحتلال الإسرائيلي بار زونشين، بتنفيذ "بروتوكول هانيبال" خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال زونشين في تصريح للقناة 13 الإسرائيلية، إنهم رصدوا سيارتين في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفاً أنه "كان في مقصورة المركبتين كثير من الأشخاص، لا أعرف إذا كانت هذه جثثاً أم أشخاصاً أحياء، وقررت مهاجمة المركبتين".

وتابع: "قررت أن هذا هو القرار الصحيح، وأنه من الأفضل وقف الاختطاف"، وبذلك يكون الضابط الإسرائيلي اعترف بأنه ربما قتل جنوداً إسرائيليين.

وأكّد زونشين قائلاً: "أشعر أنني تصرفت تصرفاً صحيحاً".

وردّاً على سؤال ما إذا كان هذا القرار أمراً من الجيش لتنفيذ "بروتوكول هانيبال"، أجاب النقيب الإسرائيلي: "كان لا بد من اتخاذ عديد من الخطوات العملياتية في هذا الأمر، كان لا بد من إطلاق النار على التجمع المركزي ونقاط التفتيش، وإذا جرى التعرُّف (على جندي لنا) فلا بد من هذا الشيء (بروتوكول هانيبال)”.

ويجيز "بروتوكول هانيبال" استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث، ولو شكّل ذلك خطراً على الأسير.

وخلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جيش الاحتلال نفّذ "بروتوكول هانيبال"، الذي ينصّ على قتل الأسرى، ووُجّهَت دعوات لإجراء تحقيق في الأمر.

وفتح جيش الاحتلال يوم 6 فبراير/شباط تحقيقاً في مقتل 12 سجيناً إسرائيلياً عندما قصفت دبابة تابعة للجيش منزلاً في مستوطنة يهودية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.