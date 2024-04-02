سياسة
2 دقيقة قراءة
اغتيال زعيم قبيلة البيات التركمانية بطائرة مسيّرة شمالي العراق
أعلنت وسائل إعلام تركمانية عراقية اغتيال رئيس قبيلة البيات التركمانية الشيخ حسين علوش البياتي "بطائرة مسيّرة"، بينما استنكرت الجبهة التركمانية العراقية "العملية الإرهابية الجبانة"، مطالبة القوات المسلحة بحماية أرواح المواطنين.
اغتيال زعيم قبيلة البيات التركمانية بطائرة مسيّرة شمالي العراق
زعيم عشيرة "البيات" حسين علوش. / صورة: مواقع تواصل
2 أبريل 2024

أكدت وسائل إعلام تركمانية عراقية، الأحد، اغتيال رئيس عشيرة "البيات" بهجوم مسيّر في مدينة كفري شمالي شرق العراق.

ونقلت صحيفة "المعلومة" العراقية، بياناً عن الجبهة التركمانية، أفادت فيه بأن "الجبهة التركمانية العراقية تستنكر العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مضيف عشيرة البيات في قضاء كفري عبر هجوم بطائرة مسيّرة، والتي على أثرها استشهد رئيس عشيرة البيات الشيخ "حسين علوش"، الذي يعد أحد الوجهاء والشخصيات الاجتماعية المعروفة في مدينة كفري".

وأضاف البيان: "إن دل هذا الخرق الأمني الإرهابي على شيء، فإنه يدل على استهداف مباشر للمكون التركماني ومؤشراً خطيراً يراد بها إرباك الوضع الأمني والاستقرار والتعايش الأخوي بين مكونات كفري، ولا سيما مع قرب موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم".

وطالب الجبهة التركمانية "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وحكومة الإقليم باتخاذ إجراءات فورية عاجلة لفرض الأمن في قضاء كفري، والقضاء على المنظمات الإرهابية، وحماية أرواح المواطنين العزل، وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث الإرهابي والجهة التي تقف خلفه، وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأكدت أنها "ستواصل نضالها القومي للدفاع عن الشعب التركماني في العراق، وأن الشعب التركماني سيزداد إصراراً وأكثر تماسكاً بهويّته وقضيته العادلة".

بدوره، قال النائب التركماني عن محافظة كركوك أرشد صالحي، إن تنظيم "PKK" الإرهابي، من ارتكب جريمة اغتيال علوش.

وذكر الصالحي، في بيان، أن زعيم قبيلة تركمان البيات حسين علوش، قُتل على يد تنظيم "PKK" الإرهابي عبر طائرة مسيّرة.

وأضاف أن "عصابات PKK، تسفك دماء المدنيين التركمان بشكل مخطط له في العراق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us