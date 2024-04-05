أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، انسحابها رسمياً من "معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا" التي انضمت إليها في عام 1992.

ونشرت الجريدة الرسمية مرسوماً رئاسياً تنسحب بموجبه تركيا من "معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".

وأُبرمت المعاهدة في باريس بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1990 ووافق عليها مجلس الوزراء التركي في القرار رقم 92/3250 المؤرخ في 1 يوليو/تموز 1992.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه "تقرر وقف تنفيذ المعاهدة بين الجمهورية التركية والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة اعتباراً من 8 أبريل (نيسان) 2024، وذلك وفقاً للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 9".

وأُبرمت المعاهدة في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة بهدف وضع حدود شاملة على فئات رئيسية من المعدات العسكرية التقليدية في أوروبا، وألزمت بتدمير كميات الأسلحة الزائدة على حدود المعاهدة.