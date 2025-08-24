الحرب على غزة
كندا تنتقد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتؤكد أنها جعلت المجاعة واقعاً مدمّراً
انتقد وزير التنمية الدولية الكندي رانديب ساراي، الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشدّداً على أنها جعلت المجاعة واقعاً مدمّراً على الفلسطينيين.
عبّرت كندا عن قلقها العميق إزاء زيادة وفيات المدنيين بسبب الجوع في غزة وخاصة الأطفال / AA
وأعرب ساراي في بيان السبت عن قلقه إزاء "الأوضاع المتدهورة بشدة" في غزة، التي ترزح تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف، مشيراً إلى قلق كندا العميق إزاء الأوضاع المتدهورة بشدة وزيادة وفيات المدنيين بسبب الجوع في غزة، بخاصة الأطفال.

واستشهد الوزير الكندي بتقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي"، أكد "المجاعة في محافظة غزة"، مضيفاً أنّ "الصراع المستمر والإجراءات العسكرية للحكومة الإسرائيلية جعلا المجاعة واقعاً مدمّراً للفلسطينيين في غزة، والأزمة مستمرة في التفاقم".

ولفت إلى أن إسرائيل التي وصفها بـ"القوة المحتلة"، أخلّت بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مبيناً أن الحكومة الإسرائيلية تتسبب في مزيد من وفيات المدنيين بعرقلة المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و622 شهيداً، و157 ألفاً و673 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصاً بينهم 114 طفلاً.

