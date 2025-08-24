وأعرب ساراي في بيان السبت عن قلقه إزاء "الأوضاع المتدهورة بشدة" في غزة، التي ترزح تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف، مشيراً إلى قلق كندا العميق إزاء الأوضاع المتدهورة بشدة وزيادة وفيات المدنيين بسبب الجوع في غزة، بخاصة الأطفال.

واستشهد الوزير الكندي بتقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي"، أكد "المجاعة في محافظة غزة"، مضيفاً أنّ "الصراع المستمر والإجراءات العسكرية للحكومة الإسرائيلية جعلا المجاعة واقعاً مدمّراً للفلسطينيين في غزة، والأزمة مستمرة في التفاقم".

ولفت إلى أن إسرائيل التي وصفها بـ"القوة المحتلة"، أخلّت بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مبيناً أن الحكومة الإسرائيلية تتسبب في مزيد من وفيات المدنيين بعرقلة المساعدات الإنسانية.