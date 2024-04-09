أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس حول إعلانه عن حديقتين بحريتين جديدتين، واحدة في بحر إيجة والأخرى في البحر الأيوني، خلال "مؤتمر محيطنا" الذي سينعقد في أثينا يومي 16 و17 أبريل/نيسان 2024.

وقالت الخارجية التركية في بيان إنه "من المعروف أن اليونان تحاول منذ فترة طويلة الاستفادة من كل منصة تقريباً في سياق قضايا بحر إيجة المعلقة".

وأكدت في البيان أن تركيا "لن تقبل الأمر الواقع الذي قد تفرضه اليونان على المعالم الجغرافية المتنازع عليها".

وأضافت في البيان أنه "على الرغم من المناخ الإيجابي الأخير في علاقاتنا الثنائية، يبدو أن اليونان تستغل القضايا البيئية مرة أخرى".

وأوصت أنقرة "اليونان بعدم إدخال قضايا بحر إيجة العالقة، والقضايا المتعلقة بوضع بعض الجزر التي لم يجرِ التنازل عن سيادتها لليونان بموجب المعاهدات الدولية، في إطار أجندتها الخاصة".

وشددت الخارجية التركية على أن "القانون البحري الدولي يشجع التعاون، بما في ذلك في القضايا البيئية، بين الدول الساحلية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة"، مؤكدةً أن "تركيا مستعدة دائماً للتعاون مع اليونان في قضايا بحر إيجة".