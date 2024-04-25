سياسة
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تزامناً مع "عيد الفصح".. 1128 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مع دخول اليوم الثالث لـ"عيد الفصح" اليهودي، اقتحم مئات المستعمرين الإسرائيليين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
تزامناً مع "عيد الفصح".. 1128 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مئات المستعمرين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى. / صورة: AA
25 أبريل 2024

اقتحم 1128 مستوطناً إسرائيلياً صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان: "في فترة الاقتحامات الصباحية، 1128 متطرفاً اقتحموا المسجد الاقصى المبارك، ضمن مجموعات متتالية واستفزازية".

وأضافت دائرة الأوقاف أن الاقتحام جاء أيضاً في إطار "إجراءات مشدَّدة وقيود من شرطة الاحتلال على دخول المصلين"، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، الذي يقتحم المستوطنون عبره المسجد.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية إن مستوطنين أدّوا صلوات تلمودية في أبواب المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال تمنع الفلسطينيين من البقاء فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر فلسطينية محلية، بأن "المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة، حيث عاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية".

ووفقاً لـ"وفا"، كانت "جماعات الهيكل" المتطرفة دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح، و"نشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية".

ومنذ أول أيام عيد الفصح، الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعاً، يقتحم مئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى يومياً، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ويسود توتُّر شديد أنحاء البلدة القديمة في القدس.

واقتحم نحو 704 مستوطنين الأقصى الأربعاء، وسبق أن دعت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد، بمناسبة عيد الفصح.

ويرمز عيد الفصح في الديانة اليهودية إلى خروج بني إسرائيل من مصر هرباً من فرعون بقيادة النبي موسى عليه السلام، وإلى شكرهم بما يسمونه قرابين "الشكر لله" على إنقاذهم من فرعون، حسب تفسيرهم.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تنفّذ إجراءات مكثفة وسريعة لتهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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