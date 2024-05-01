تحتفل شبكة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT، بالذكرى الـ60 على تأسيسها، إذ وُضع حجر أساس الشبكة بموجب قانون صدر في 1 مايو/أيار 1964، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت TRT الذاكرة السمعية والبصرية للجمهورية التركية.

وبدأت الشبكة في البث الإذاعي في 6 مايو/أيار 1927 قبل ظهور التلفاز. وفي 31 يناير/كانون الثاني 1968، بدأ البث التجريبي الأول في استوديو مدحت باشا بالعاصمة أنقرة.

60 عاماً من البث الموثق والموضوعي

بعد أكثر من نصف قرن من الخبرة الإعلامية، تعتبر شبكة TRT حالياً من أهم الشبكات العالمية الرائدة في مجالها، فمع بدء عام 2024، بلغ مجموع المنصات الإعلامية التي أسستها الشبكة 17 قناة تليفزيونية و17 أخرى إذاعية، وعشرات المنصات الرقمية، ويصل البث إلى سبع قارات.

واحتفالاً بإنجازاتها دعت الشبكة جميع المواطنين إلى حضور حفل تنظمه غداً 2 مايو/أيار في قاعة مؤتمرات ATO بالعاصمة أنقرة.

وبالإضافة إلى الفاعليات التي ستقام في أنقرة، سيُقدم محتوى خاص للقاء المشاهدين والمستمعين على قنوات TRT التلفزيونية والإذاعية.

وستُعرض ملفات حصرية بمناسبة مرور 60 عاماً للجمهور على شاشات TRT News وTRT Spor وTRT عربي طول اليوم.

كما ستقدم إذاعات TRT أيضاً حفلات موسيقية وبرامج ومقابلات خاصة للجمهور على مدار اليوم.