جاء ذلك عقب مغادرة الوفد الإسرائيلي المفاوض القاهرة وعودته إلى إسرائيل، ورداً على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا شنّت عملية واسعة النطاق على رفح.

وقال نتنياهو في مقابلة تليفزيونية مع خبير المساعدة الذاتية الأمريكي ومضيف البرامج الحوارية، فيل ماكغراو (المعروف باسم دكتور فيل): "إذا كان علينا أن نقف وحدنا، فسوف نقف وحدنا. إذا أردنا ذلك، فسنقاتل بأظفارنا".

وأردف قائلاً: "ولدينا أكثر بكثير من مجرد الأظفار".

وفي إشارة إلى علاقته مع بايدن التي بدا عليها التوتر مؤخراً، قال نتنياهو: "في كثير من الأحيان كنا متفقين، وكانت لدينا اختلافات أيضاً، لكن تمكنا من التغلب عليها".

وأضاف: "آمل أن نتمكن من التغلب عليها الآن، وسنفعل ما يتعين علينا القيام به لحماية بلادنا".

ومساء الأربعاء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن بايدن قوله في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا شنّت عملية واسعة النطاق على رفح.

وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، بزعم أنها "محدودة النطاق"، ووجّهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسراً والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غربي القطاع.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.