وقال أردوغان في رسالة نشرتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر منصة إكس، "أهنّئ شبابنا وأمتنا الحبيبة بذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة، وأحيّي بكل بكل احترام وتقدير جميع أبطال حرب الاستقلال".

وأضاف: "إن التاسع عشر من مايو/أيار 1919، الذي بدأ قبل 105 أعوام بالضبط في (ولاية) سامسون، وتوّج نضالنا الوطني بالنصر، هو التاريخ الذي وضعت فيه اللبنة الأولى في بناء (جمهورية) تركيا القوية".

وأكد أردوغان أن هذا التاريخ بمثابة "شرارة روح الاستقلال والمستقبل لأمتنا التي تنطلق من كل ركن من أركان بلادنا ضد احتلال العدو"، مضيفاً أن "روح التاسع عشر من مايو هي أعظم أصول هذه الأمة، وأعظم رأسمال لها، والمعنى للوقوف في وجه الصعوبات والنضال معاً بالمثابرة والإيمان والعزيمة يكمن في هذه الروح".

وناشد أردوغان الشباب واصفاً إياهم "بجنود القرن التركي الجديد"، بأن يعملوا على حماية تاريخهم وحاضرهم بمثل هذا الوعي والثقة بالنفس التي كانت لدى الأجداد، ودعاهم إلى الوحدة والترابط.

ويصادف يوم 19 مايو/أيار بداية حرب الاستقلال التركية التي مهدت الطريق لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

وكان 19 مايو/أيار 1919 هو اليوم الذي وصل فيه كمال أتاتورك إلى مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود من إسطنبول لإعلان بداية الحرب التي أفضت بعد أربع سنوات إلى تأسيس الجمهورية التركية.

وجرى تعيين أتاتورك في منصب المفتش العام للجيوش العثمانية في الأناضول عندما كانت إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، تحت احتلال قوات الحلفاء.

وفي عام 1938، كرس أتاتورك يوم 19 مايو/أيار لشباب الأمة التركية يوماً للشباب والرياضة، وهو عيد وطني يشارك فيه الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية مع الاحتفالات الرسمية في جميع أنحاء البلاد.