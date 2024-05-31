وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إلى أن أي انتخابات ستُجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد.

وفيما يتعلق بـ"الانتخابات المحلية" التي سيجريها تنظيم PKK/YPG الإرهابي في 11 حزيران/يونيو القادم، قال باتيل "أي انتخابات ستُجرى في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حالياً فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وتطرق الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، خلال مشاركته في مناورات "أفس 2024"، إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية. وقال في هذا الصدد: "لن تسمح تركيا أبداً للتنظيم الانفصالي PKK بإنشاء دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمالي سوريا والعراق".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي بلادنا وأمن شعبنا فإننا لا نستمع لأحد، ولا نخضع لأي تهديدات، مؤكداً أن تركيا تتابع من كثب، ممارسات تنظيم PKK/YPG الإرهابي ضد سلامة الأراضي التركية والسورية.

وتابع "الجناح السوري للتنظيم الإرهابي الانفصالي (YPG) كثّف ضغوطه وتهديداته وجهوده على شعوب المنطقة بهدف تأسيس دولة إرهابية".