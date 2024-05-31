سياسة
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واشنطن تؤكد عدم نزاهة "الانتخابات" في مناطق سيطرة PKK/YPG الإرهابي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إنه لا توجد بيئة انتخابية نزيهة وحرة وشفافة فيما يتعلق بما يسمى "الانتخابات المحلية" المقرر إجراؤها 11 حزيران/يونيو المقبل في الأراضي التي يحتلها تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا.
واشنطن تؤكد عدم نزاهة "الانتخابات" في مناطق سيطرة PKK/YPG الإرهابي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: لا توجد أرضية نزيهة وشفافة لإجراء انتخابات بسوريا / صورة: AA
31 مايو 2024

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إلى أن أي انتخابات ستُجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد.

وفيما يتعلق بـ"الانتخابات المحلية" التي سيجريها تنظيم PKK/YPG الإرهابي في 11 حزيران/يونيو القادم، قال باتيل "أي انتخابات ستُجرى في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حالياً فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وتطرق الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، خلال مشاركته في مناورات "أفس 2024"، إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية. وقال في هذا الصدد: "لن تسمح تركيا أبداً للتنظيم الانفصالي PKK بإنشاء دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمالي سوريا والعراق".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي بلادنا وأمن شعبنا فإننا لا نستمع لأحد، ولا نخضع لأي تهديدات، مؤكداً أن تركيا تتابع من كثب، ممارسات تنظيم PKK/YPG الإرهابي ضد سلامة الأراضي التركية والسورية.

وتابع "الجناح السوري للتنظيم الإرهابي الانفصالي (YPG) كثّف ضغوطه وتهديداته وجهوده على شعوب المنطقة بهدف تأسيس دولة إرهابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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