سياسة
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من هو صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت الجديد؟
أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس السبت، أمراً أميرياً بتزكية "صباح خالد الحمد الصباح" ولياً للعهد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
من هو صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت الجديد؟
من هو صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت الجديد؟ / صورة: Reuters
2 يونيو 2024

وتولى مشعل الأحمد الجابر الصباح، قيادة البلاد، في ديسمبر/ كانون أول 2023، وجاء قراره بتسمية ولي العهد بعد نحو 3 أسابيع من حل البرلمان وتعطيل بعض مواد الدستور.

من هو الشيخ صباح خالد الصباح؟

صباح خالد الحمد المبارك الصباح من مواليد الكويت عام 1953، حاصل على البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، بحسب وكالة الأبناء الكويتية

التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسى وعمل فى الإدارة السياسية قسم الشؤون العربية بين عامي 1978 إلى 1983، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك خلال الفترة بين عامى 1983 و1989.

عمل صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للبالد لدى منظمة المؤتمر الإسلامى خلال الفترة من 1995 إلى 1998.

وفى عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطنى بدرجة وزير، كما عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل فى يوليو عام 2006 ومارس عام 2007، ثم وزيرا للإعلام فى مايو 2008 ويناير 2009.

عام 2011، تسلم صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية، وعين فى فبراير 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأعيد تعيينه فى ديسمبر عام 2012 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفى يناير عام 2014 صدر مرسوم أميرى بتعيينه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفى ديسمبر 2016، أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية وفى ديسمبر 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

وفى 19 نوفمبر 2019 أصدر أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وهى أول حكومة يكلف بتشكيلها.

وفي عهد الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح، فى 14 ديسمبر عام 2020، شكّل صباح الخالد الحكومة الثانية له ثم شكل الحكومة الثالثة فى الثانى من مارس عام 2021 والتى قبل أمير البلاد استقالتها في18 نوفمبر 2021.

حصل صباح الخالد على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبد العزيز عام 1998، وعلى وسام النيلين من الطبقة الأولى من الرئيس السودانى السابق عمر حسن البشير عام 2012، وعلى وسام الجمهورية برتبة ضابط كبير الأسد الوطني من الرئيس السنغالى ماكى سال عام 2015، كما حصل على النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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