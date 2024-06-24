سياسة
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للمرة التاسعة.. الخطوط الجوية التركية تحتفظ بلقب أفضل شركة طيران في أوروبا
احتفظت شركة الخطوط الجوية التركية بلقب "أفضل شركة طيران في أوروبا" للمرة التاسعة، وذلك بنيلها جائزة من وكالة تصنيف النقل الجوي "سكاي تراكس" (Skytrax)، في حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية بالعاصمة البريطانية لندن.
للمرة التاسعة.. الخطوط الجوية التركية تحتفظ بلقب أفضل شركة طيران في أوروبا
المدير العام للخطوط الجوية التركية يتسلم جائزة أفضل شركة طيران في أوروبا / صورة: AA
24 يونيو 2024

وحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الاثنين، فإن الخطوط التركية حصلت أيضاً على جائزتي "أفضل خدمة ضيافة في العالم لفئة رجال الأعمال" و"أفضل شركة طيران في جنوب أوروبا".

وفي حفل توزيع الجوائز، تسلم المدير العام للخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، الجوائز نيابة عن الشركة، وقال في كلمة خلال الحفل: "يسعدنا أن نحصل على هذه الجوائز المرموقة من سكاي تراكس".

وأضاف أكشي: "إن حصولنا على لقب أفضل شركة طيران في أوروبا وجنوب القارة وتميز خدمة تقديم الطعام ذات المستوى العالمي لفئة رجال الأعمال، هو بمثابة شهادة على العمل الجاد وتفاني فريقنا بأكمله".

من جهته، قال إدوارد بلايستيد، الرئيس التنفيذي لوكالة "سكاي تراكس": "نهنئ الخطوط الجوية التركية على اختيارها أفضل شركة طيران في أوروبا، والتي حققت نجاحاً في مثل هذه المنطقة التنافسية للمرة التاسعة وأظهرت أنها المفضلة لعملائها".

وتأسست الخطوط الجوية التركية عام 1933، ولديها أسطول مكون من 458 طائرة (ركاب وبضائع) تحلق إلى 347 وجهة حول العالم، 293 دولية و53 محلية، في 130 دولة.

وفي حفل توزيع الجوائز، حصلت الخطوط الجوية القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم، إذ فازت بلقب "شركة الطيران المرموقة" لعام 2024.

وبعد خسارة صدارتها، احتلت الخطوط الجوية السنغافورية المرتبة الثانية في العالم لهذا العام. فيما احتلت طيران الإمارات المركز الثالث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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