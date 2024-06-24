وحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الاثنين، فإن الخطوط التركية حصلت أيضاً على جائزتي "أفضل خدمة ضيافة في العالم لفئة رجال الأعمال" و"أفضل شركة طيران في جنوب أوروبا".

وفي حفل توزيع الجوائز، تسلم المدير العام للخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، الجوائز نيابة عن الشركة، وقال في كلمة خلال الحفل: "يسعدنا أن نحصل على هذه الجوائز المرموقة من سكاي تراكس".

وأضاف أكشي: "إن حصولنا على لقب أفضل شركة طيران في أوروبا وجنوب القارة وتميز خدمة تقديم الطعام ذات المستوى العالمي لفئة رجال الأعمال، هو بمثابة شهادة على العمل الجاد وتفاني فريقنا بأكمله".

من جهته، قال إدوارد بلايستيد، الرئيس التنفيذي لوكالة "سكاي تراكس": "نهنئ الخطوط الجوية التركية على اختيارها أفضل شركة طيران في أوروبا، والتي حققت نجاحاً في مثل هذه المنطقة التنافسية للمرة التاسعة وأظهرت أنها المفضلة لعملائها".

وتأسست الخطوط الجوية التركية عام 1933، ولديها أسطول مكون من 458 طائرة (ركاب وبضائع) تحلق إلى 347 وجهة حول العالم، 293 دولية و53 محلية، في 130 دولة.

وفي حفل توزيع الجوائز، حصلت الخطوط الجوية القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم، إذ فازت بلقب "شركة الطيران المرموقة" لعام 2024.

وبعد خسارة صدارتها، احتلت الخطوط الجوية السنغافورية المرتبة الثانية في العالم لهذا العام. فيما احتلت طيران الإمارات المركز الثالث.