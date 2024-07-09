سياسة
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البرهان يبحث مع مسؤول سعودي استئناف مفاوضات جدة لوقف حرب السودان
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الذي وصل إلى مدينة بورتسودان شرق البلاد، في زيارة رسمية غير محددة المدة، لبحث استئناف المفاوضات لوقف الحرب في السودان.
البرهان يبحث مع مسؤول سعودي استئناف مفاوضات جدة لوقف حرب السودان
لقاء البرهان بالخريجي في بورتسودان. (المصدر: إعلام سوداني) / Others
9 يوليو 2024

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني بأن المباحثات بين الطرفين تناولت "الدعوة إلى استئناف منبر جدة". ونقل البيان عن وكيل وزارة الخارجية السوداني حسين عوض قوله إن "البرهان أكد حرص السودان على إنجاح منبر جدة باعتباره أساساً يُبنى عليه، مؤكداً ضرورة تنفيذ ما جرى الاتفاق حوله في مايو/أيار 2023".

وذكر عوض أن اللقاء تناول أيضاً "أهمية توسيع قاعدة المسهلين (الوسطاء) في مفاوضات جدة، وأن رئيس مجلس السيادة أبدى تحفظه على وجود أي طرف يدعم ميليشيا التمرد (الدعم السريع)".

وخلال لقاء البرهان والخريجي "أكد نائب وزير الخارجية السعودي حرص المملكة على أمن واستقرار السودان ودعمها غير المحدود له باعتبار أن استقرار السودان له تأثير مباشر في أمن واستقرار المنطقة"، وفق ذات المصدر.

وانطلقت مفاوضات جدة منذ 6 مايو/أيار 2023 بوساطة سعودية-أمريكية، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق بين الجيش والدعم السريع، لالتزام حماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الطرفين، ما دفع الوسيطين إلى تعليق المفاوضات.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وقادت واشنطن والسعودية محاولات وساطة لإنهاء النزاع دون أن تثمر بعدُ استجابة لوقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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