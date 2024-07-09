سياسة
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"لا وقت لديكم".. ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل بعد فوز اليسار
دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض وعضو الكنيست الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل، بعد فوز تحالف اليسار في الانتخابات البرلمانية.
"لا وقت لديكم".. ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل بعد فوز اليسار
ليبرمان يتهم ميلونشون بمعاداة السامية /صورة: وسائل إعلام عبرية / Others
9 يوليو 2024

وقال ليبرمان، في منشور على منصة "إكس"، الاثنين: "في ضوء انتصار اليسار الراديكالي في فرنسا، أدعو جميع اليهود الفرنسيين إلى الهجرة إلى دولة إسرائيل.. لا يوجد وقت".

واتهم ليبرمان، زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون، بـ"معاداة السامية"، قائلاً إنه "تحدث أكثر من مرة ضد اليهود ودولة إسرائيل، ويمثل حزبه معاداة سامية خالصة تعبّر عن زيادة كبيرة في كراهية إسرائيل".

والأحد، جدد رئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون، في أول خطاب له بعد إعلان الفوز، وعده بالاعتراف بدولة فلسطين، في "أسرع وقت ممكن".

وقاد حزب "فرنسا الأبية" التظاهرات المؤيدة لفلسطين في البلاد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدرج القضية الفلسطينية في الحملة الانتخابية في الانتخابات العامة المبكرة، وكذلك في انتخابات البرلمان الأوروبي. كما رشح ريما حسن، من أصول فلسطينية، لانتخابات البرلمان الأوروبي، وانتُخبت لتكون أول عضو فلسطيني في البرلمان الأوروبي.

والأحد، توجه 49.5 مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لتحديد النواب الـ501 الذين سيمثلونهم في البرلمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب النواب الـ76 الذين جرى انتخابهم في الجولة الأولى. وتنافس في الجولة الثانية 1094 مرشحاً، وكان يتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائباً للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعداً.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي حلَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فوز حزب التجمع الوطني بأكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة ماكرون الوسطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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