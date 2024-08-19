سياسة
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حماس تثمن حظر تصدير الفحم الكولومبي لإسرائيل.. وبيترو: يقتلون به أطفال غزة
علق رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الأحد، على إصدار بلاده مرسوماً يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل، بالقول إن الأخيرة "تصنع به القنابل لتقتل أطفال غزة".
حماس تثمن حظر تصدير الفحم الكولومبي لإسرائيل.. وبيترو: يقتلون به أطفال غزة
رئيس كولومبيا غوستافو بيترو / صورة: AA
19 أغسطس 2024

وقال بيترو في منشور له على منصة إكس، أعاد من خلاله نشر خبر لإذاعة "بلو راديو كولومبيا" المحلية، تضمن صورة للمرسوم المؤرخ 14 أغسطس/آب الجاري: "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

وذكرت الإذاعة في خبرها عبر موقعها الإلكتروني أن الرئيس بيترو ووزير الخارجية لويس جيلبرتو موريللو، ووزراء المالية والمناجم والتجارة، وقعوا على المرسوم الذي يحمل رقم 1047 بتاريخ 14 أغسطس/آب 2024". وأشارت إلى أنه وفق الوثيقة الموقعة، سيُعمل بموجب المرسوم بعد 5 أيام من نشره في الجريدة الرسمية، وتوقعت دخوله حيز التنفيذ الخميس المقبل.

ووفق الإذاعة، "يؤكد المرسوم الذي وقعه الرئيس حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل نتيجة حربها القاسية على غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية الكولومبية معها".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن بيترو أن كولومبيا ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل حتى وقف "الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وفي مايو/أيار الماضي، أعلن بيترو، قطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل، متهماً حكومة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين. كذلك وقف بيترو شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع، ليتهمه نتنياهو بأنه "مُعادٍ للسامية وداعم لحركة حماس".

وثمنت حركة حماس الأحد، تصريحات رئيس كولومبيا في بيان نشر عبر منصة "تليغرام"، قالت فيه: "نعبر عن تقديرنا لموقف جمهورية كولومبيا الشّجاع في إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، تنديداً بحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدَّ شعبنا في قطاع غزة".

ودعت حماس، كل الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل، والعمل بكل الوسائل على مقاطعتها وعزلها وفرض عقوبات عليها، ومحاكمة قادتها باعتبارهم "مجرمي حرب" في المحاكم الدولية.

يشار إلى أنه وفق المجلة الأمريكية للنقل، تعتمد إسرائيل على الفحم في توليد 20% من الطاقة الكهربائية. وتعد كولومبيا أكبر مورّد للفحم إلى إسرائيل، بنسبة تفوق نصف وارداتها، وقُدرت قيمة هذه الصادرات بنحو 450 مليون دولار العام الماضي، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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