سياسة
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إعلام عبري: نتنياهو طلب تعزيز حراسة نجله يائير في ميامي تحسباً لردّ إيراني
أفاد موقع "والا" العبري مساء الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مؤخراً تعزيز حراسة نجله يائير، تحسباً لانتقام إيراني ردّاً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
إعلام عبري: نتنياهو طلب تعزيز حراسة نجله يائير في ميامي تحسباً لردّ إيراني
إعلام عبري: نتنياهو طلب تعزيز حراسة نجله يائير في ميامي تحسباً لردّ إيراني / صورة: وسائل إعلام عبرية
28 أغسطس 2024

ويعيش يائير البالغ 33 عاماً منذ أبريل/نيسان 2023 في مدينة ميامي الأمريكية تحت حراسة الشاباك، بتكلفة 2.5 مليون شيكل (نحو 680 ألف دولار) سنوياً، وفق موقع "والا" الذي ذكر أن "نتنياهو طلب مؤخراً تشديد الإجراءات الأمنية حول نجله، خوفاً من أن يتركز عليه رد فعل إيران ووكلائها على اغتيال هنية في طهران".

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من نتنياهو لم يسمّها قولها إن مدير مكتب الأخير يوسي شيلي "توجّه مؤخراً إلى اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي التابعة للشاباك بطلب فحص مدى كثافة الحراسة حول يائير"، وأضافت أن "اللجنة الاستشارية طلبت الحصول على موادّ استخباراتية تبرّر التشديد الأمني، وعدم الاعتماد على الغريزة".

واستُشهد هنية في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، بهجوم نُسب إلى تل أبيب رغم عدم تبنّيها له رسمياً، وتوعد مسؤولون إيرانيون كبار بالانتقام.

كانت المسؤولية عن أمن أفراد عائلة نتنياهو في أيدي وحدة "ماغن"، التي تعمل تحت إشراف مكتبه، لكن المظاهرات العاصفة في تل أبيب ضد خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل عام 2023، دفعت عائلة نتنياهو إلى طلب زيادة الأمن حولها ونقل مسؤوليته إلى وحدة الأمن الشخصي التابعة لـ"الشاباك"، وهي المسؤولة عن أمن رموز الحكم في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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