وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن نجل الأسير زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الستة الذين فرّوا عبر نفق من سجن جلبوع الإسرائيلي عام 2021) من بين الشهداء الخمسة الذين سقطوا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المركبة بمحافظة طوباس، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: "نفَّذنا بطائرة مُسيرة 3 غارات على مسلحين في طوباس بالأغوار الشمالية شكَّلوا تهديداً لقواتنا".

كانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت فجر الخميس، بمحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة الغربية، مشيرةً إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل المخيم. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال نكَّلت بشاب مصاب في المخيم وسحبته بجرافة عسكرية.

في سياق متصل، أكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، وأجبرت الأهالي في محيط المخيم على المغادرة، فيما قال موقع واللا العبري، الأربعاء، إن جيش الاحتلال قرر تمديد فترة عمليته العسكرية في مخيم جنين، التي كان مقرراً أن تنتهي الثلاثاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، فيما دوَّت صافرات الإنذار وسط دعوات للنفير من مآذن المساجد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن قوات جيش الاحتلال "أشعلت النار داخل منزل في ساحة المخيم"، الأربعاء، مشيرةً إلى أن قوات الجيش اقتحمت، كذلك، منزلاً آخر وحطمت محتوياته.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينتي قلقيلية وجنين شمالي الضفة.

من جانبها، قالت كتيبة طولكرم، التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها أوقعت قتلى وجرحى في مجموعة إسرائيلية راجلة بعد استدراجها لكمين مركَّب بمدينة طولكرم شمال غربي الضفة، فضلاً عن تفجير عبوات في آليات عسكرية مقتحمة لمخيم نور شمس بالمدينة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن العملية العسكرية في طولكرم ألحقت "دماراً شاملاً وكبيراً في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيم طولكرم، وأحياء متفرقة في المدينة، مع استمرار عدوانها لليوم الثالث على التوالي". وذكرت الوكالة أن "جرافات الاحتلال الثقيلة جرفت جميع شوارع وأزقة المخيم، وما تضمه من ممتلكات عامة وخاصة للمواطنين". كما جرفت جرافات الاحتلال دوار شويكة في الحي الشمالي لمدينة طولكرم، وخربته بشكل كامل".

وأشارت إلى مواصلة "قوات الاحتلال الدفع بمزيد من آلياتها وجرافاتها باتجاه المدينة ومخيمها من المحور الغربي، في الوقت الذي تجوب شوارع المدينة الرئيسية، وتتعمد إعاقة مرور مركبات المواطنين ومركبات الإسعاف من خلال إيقافها وتفتيشها واستجواب ركابها".

وفجر الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، من بينها الظاهرية جنوبي مدينة الخليل، وسلواد وبتيونيا في رام الله، وبلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس، كما أعادت اقتحام بلدة كفردان غربي جنين.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية تعد الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت حتى اليوم عن استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 140 آخرين، واعتقال العشرات، وفق أرقام رسمية فلسطينية. وبينما شملت العملية في بدايتها مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، ما زالت متواصلة في جنين وطولكرم.