جاء ذلك خلال افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي في العاصمة بكين، اليوم الخميس، بحضور جين بينغ وغوتيريش وعشرات القادة الأفارقة.

وقال غوتيريش إنّه بإمكان الصين وإفريقيا أن تقودا "ثورة في مجال الطاقة المتجددة"، إذا ما تعاونتا معاً، وأضاف: "سجلّ الصين المذهل في مجال التنمية، وخصوصاً في القضاء على الفقر، يُعدّ مصدراً عظيماً للتجربة والخبرة"،

واشار المسؤول الأممي إلى أنه "باعتبارها موطناً لبعض أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، يمكن لإفريقيا توظيف الدعم الصيني في مجالات مختلفة من التجارة إلى إدارة البيانات والتمويل والتكنولوجيا".

وعلى صعيد آخر، دعا المسؤول الأممي إلى تصحيح ما لحق بالقارة السمراء من "ظلم تاريخي"، قائلاً إنّه "من المخزي ألا يكون للقارة الإفريقية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي".

دعم بـ50 مليار دولار

من جهته، قال الرئيس الصيني إنّه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)"، متعهداً أيضاً بالمساعدة في "خلق مليون فرصة عمل على الأقلّ لإفريقيا".

وأعرب جين بينغ عن استعداد بلاده لتعميق التعاون مع القارة الإفريقية في مختلف المجالات، قائلاً، إنّ "الصين مستعدّة لتعميق التعاون مع الدول الإفريقية في الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار".

وأشار إلى أن "العلاقات الصينية-الإفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها".

ويعد منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19. وانطلقت هذه القمة، أمس الأربعاء وتستمر حتى غد الجمعة، بمشاركة أكثر من 50 زعيماً إفريقياً، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.