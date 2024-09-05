وأوضح بيسكوف، أن بلاده تؤيد حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية منذ البداية، مشيراً إلى أن المهم لموسكو تحقيق الأهداف التي حددتها، أما كيفية ذلك فهي أمر ثانوي.

وأضاف: "بالطبع، سيكون من الأفضل تحقيق ذلك عبر الوسائل السلمية. إلا أن واشنطن والدول الأوروبية وأوكرانيا ليست على استعداد لاستخدام الأساليب الدبلوماسية السياسية"، مؤكداً أنه "ولهذا السبب، فإن العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا يجب أن تستمر حتى نصل إلى الأهداف المحددة".

وفي إشارة إلى وضع مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية التي ضمتها روسيا، قال بيسكوف: "هذه أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الروسية، هذه المناطق تابعة لروسيا، بالطبع يوجد وضع خاص في هذه المناطق".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره "تدخلاً" في شؤونها. وفي إطار هذا الهجوم، ضمت روسيا عديداً من المناطق شرقي أوكرانيا إلى أراضيها.