سياسة
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توقيع بروتوكول ثلاثي.. وزراء دفاع تركيا وجورجيا وأذربيجان يجتمعون في باتومي
عقد وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم الـ11 بمدينة باتومي الجورجية، لبحث التعاون بين البلدان الثلاثة، وجرى التوقيع على "بروتوكول الاجتماع الثلاثي".
توقيع بروتوكول ثلاثي.. وزراء دفاع تركيا وجورجيا وأذربيجان يجتمعون في باتومي
وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا يوقعون على "بروتوكول الاجتماع الثلاثي" / صورة: وزارة الدفاع التركية
10 سبتمبر 2024

وقبيل الاجتماع الثلاثي، التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر بشكل منفصل مع نظيريه الجورجي إيراكلي تشيكوفاني والأذربيجاني ذاكر حسنوف في أحد فنادق مدينة باتومي.

وبعد انتهاء الاجتماع عقد الوزراء مؤتمراً صحفياً مشتركاً، إذ قال غولر إن بلاده تدعم وحدة أراضي جورجيا وأذربيجان، مضيفاً أنهم أكدوا الأهمية التي يولونها لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث من خلال البروتوكول الثلاثي الموقع في ختام الاجتماع.

وقال وزير الدفاع التركي : "أكدنا إرادتنا في مواصلة تطوير التعاون الوثيق والقوي من خلال بروتوكول الاجتماع الثلاثي الذي وقّعناه، وأعتقد أن هذا التآزر بيننا سيُتيح لنا فرصاً جديدة للتعاون والشراكات في الفترة المقبلة".

من جانبه، ذكر تشيكوفاني أنهم ناقشوا خلال الاجتماع التعاون الاستراتيجي والعلاقات بين الدول الثلاث، وقضايا الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن جورجيا تدعم عملية السلام في جنوب القوقاز.

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال الجهود المشتركة وضمان حل النزاعات القائمة بالطرق السلمية في نطاق مبادئ القانون الدولي".

وأعلن تشيكوفاني عن انطلاق مناورات مشتركة تحت اسم "إنفينيتي 2024" بعد أسبوع في بلاده بمشاركة جنود أتراك وجورجيين وأذربيجانيين.

من جهته، أشار وزير الدفاع الأذربيجاني إلى أن الاجتماع كان مثالاً واضحاً للحوار الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مشدداً على أنهم أكدوا في الاجتماع أهمية الكفاح المشترك ضد التهديدات التي تعترض السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف أن "استمرار أرمينيا في سياسة التسلح هو أخطر تهديد للسلام الإقليمي" وشدّد على أن أذربيجان تؤيد حل المشكلات الإقليمية من دول المنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، أنه جرى خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية من وزراء دفاع الدول الثلاث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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