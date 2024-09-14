وأوضح أردوغان أن الرسول خير قدوة في جميع فترات حياته من ولادته إلى وفاته. وأعرب عن أمله أن تحمل هذه المناسبة الخلاص لكل المظلومين والمضطهدين في أرجاء العالم، وبخاصة في غزة.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية تنشئة جيل قوي يستند أفراده إلى شخصية قوية، وشدد على أن "الشخصيات القوية تعد ضمانة لمجتمع متين". وأضاف أنه عندما يتحلى أفراد المجتمع بالأخلاق والفضائل تسود العدالة والسلام والأمن والازدهار في المجتمع.

وبيّن أن بناء الشخصية ليس مسؤولية فردية فحسب، بل واجب اجتماعي كذلك. ولفت في هذا الإطار إلى شخصية النبي الكريم والأخلاق الفاضلة التي كان يتحلى بها. وقال: "الشخص الوحيد الذي نسير على خطاه ونكرس حياتنا له هو نبينا الكريم محمد".

وغدا ًالأحد، يحل المولد النبوي الشريف الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ.