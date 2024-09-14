سياسة
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في احتفالية المولد.. أردوغان: نبينا الكريم الشخص الوحيد الذي نسير على خطاه
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن قدوته الوحيدة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في حفل أقامته رئاسة الشؤون الدينية في إسطنبول بمناسبة المولد النبوي الشريف.
في احتفالية المولد.. أردوغان: نبينا الكريم الشخص الوحيد الذي نسير على خطاه
أردوغان: نبينا الكريم الشخص الوحيد الذي نسير على خطاه / صورة: AA
14 سبتمبر 2024

وأوضح أردوغان أن الرسول خير قدوة في جميع فترات حياته من ولادته إلى وفاته. وأعرب عن أمله أن تحمل هذه المناسبة الخلاص لكل المظلومين والمضطهدين في أرجاء العالم، وبخاصة في غزة.

ولفت الرئيس التركي إلى أهمية تنشئة جيل قوي يستند أفراده إلى شخصية قوية، وشدد على أن "الشخصيات القوية تعد ضمانة لمجتمع متين". وأضاف أنه عندما يتحلى أفراد المجتمع بالأخلاق والفضائل تسود العدالة والسلام والأمن والازدهار في المجتمع.

وبيّن أن بناء الشخصية ليس مسؤولية فردية فحسب، بل واجب اجتماعي كذلك. ولفت في هذا الإطار إلى شخصية النبي الكريم والأخلاق الفاضلة التي كان يتحلى بها. وقال: "الشخص الوحيد الذي نسير على خطاه ونكرس حياتنا له هو نبينا الكريم محمد".

وغدا ًالأحد، يحل المولد النبوي الشريف الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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