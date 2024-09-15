سياسة
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المكتب الإعلامي الحكومي: عدد الشهداء الصحفيين في غزة يرتفع إلى 173
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد، استشهاد صحفي فلسطيني في قصف إسرائيلي على القطاع، ما يرفع "عدد الشهداء من الصحفيين إلى 173".
المكتب الإعلامي الحكومي: عدد الشهداء الصحفيين في غزة يرتفع إلى 173
الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين وأسرهم في قطاع غزة / صورة: Reuters
15 سبتمبر 2024

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 173 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي عبد الله شكشك، الذي يعمل صحفياً مع عدة وسائل إعلام عربية".

وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، استهداف جيش الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين، وحمّله المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

ولم يحدد المكتب الإعلامي توقيت استشهاد الصحفي الفلسطيني أو طبيعة القصف الذي استهدفه.

وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن تل أبيب واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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