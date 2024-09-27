سياسة
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السعودية تعلن عن "تحالف دولي" لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، عن "تحالف دولي" لإقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك.
السعودية تعلن عن "تحالف دولي" لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين
السعودية تعلن عن "تحالف دولي" لإقامة دول فلسطين / صورة: Reuters
27 سبتمبر 2024

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدّد الوزير السعودي على أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حقٌّ أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يجري التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال"، وقال: "نُؤكد تقديرنا للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخراً، وندعو كل الدول للتحلي بالشجاعة واتخاذ القرار ذاته، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ(149) دولة مُعترفة بفلسطين".

وأعلن ابن فرحان إطلاق التحالف الدوليٍ لتنفيذ حل الدولتين، قائلاً: "إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد ابن فرحان في بداية الاجتماع على أن الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتهديد المسجد الأقصى الشريف، تكريساً لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف.

وقال: "إن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع أداة للحرب، والتحريض والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة".

كما تطرق وزير الخارجية إلى التصعيد في المنطقة بقوله: "إننا نشهد في هذه الأيام تصعيداً إقليمياً خطيراً يطول الجمهورية اللبنانية الشقيقة ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدّد منطقتنا والعالم أجمع".

وأضاف: "إننا نطالب بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع"، وأردف: "إنّ تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد، تنعم فيه كل المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش".

وبدعم أمريكي، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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