بعد ساعات من الترقب، قال حزب الله في بيان، اليوم السبت، إن "سيد المقاومة (لقب نصر الله) انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيداً عظيماً قائداً بطلاً مقداماً شجاعاً حكيماً مستبصراً مؤمناً".. وأضاف أن نصر الله "التحق برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو ثلاثين عاماً، إذ قادهم فيها من نصر إلى نصر".

وصباح السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكنه من "القضاء" على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، شنتها مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35".

وسبق أن حاولت إسرائيل في عدة مناسبات اغتياله خلال النزاعات المسلحة، لكن هذه المحاولات لم تنجح، فيما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية نصر الله بـ"قائمة الإرهابيين الدوليين" عام 1995، وعرضت مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد مكانه أو اعتقاله.

فمَن نصر الله؟

حسن نصر الله، ولد في 31 أغسطس/آب 1960 في بلدة البازورية بقضاء صور جنوب لبنان. تزوّج من فاطمة ياسين ولهما خمسة أبناء: هادي، زينب، محمد جواد، محمد مهدي، ومحمد علي. ابنه الأكبر، هادي، قُتل في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان عام 1997.

تلقى نصر الله تعليماً دينيّاً في مراكز وحوزات شيعية في لبنان والعراق وإيران. وانضم إلى حركة "أمل" خلال دراسته الثانوية، وتدرج في المناصب حتى أصبح عضواً في المكتب السياسي للحركة عام 1979.

في عام 1982، انسحب من حركة أمل مع عدد من المسؤولين إثر خلافات حول كيفية مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وانضم لحزب الله، الذي تأسس في العام نفسه، وتولى مسؤولية تعبئة المقاومين في منطقة البقاع (شرق).

في عام 1985، انتقل إلى بيروت، حيث تولى منصب نائب مسؤول المنطقة، ثم أصبح المسؤول التنفيذي العام المكلف بتطبيق قرارات مجلس الشورى.

زعامة حزب الله

تولى نصر الله منصب الأمين العام لحزب الله في 16 فبراير/شباط 1992، بعد اغتيال سلفه عباس الموسوي في هجوم إسرائيلي.

منذ توليه القيادة، قاد نصر الله الحزب في سلسلة من العمليات النوعية ضد إسرائيل، أبرزها أدى إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000 بعد احتلال دام 22 عاماً.

في عام 2004، لعب نصر الله دوراً محوريّاً في أكبر صفقة تبادل أسرى بين حزب الله وإسرائيل، شملت إطلاق مئات الأسرى اللبنانيين والعرب.

نال نصر الله لقب "سيد المقاومة" محليّاً نظراً لدور الحزب في تحرير جنوب لبنان عام 2000، ومواجهته لإسرائيل في حرب "تموز" عام 2006.

خطبه الحماسية وتنفيذ وعوده بشن هجمات ضد إسرائيل ردّاً على اعتداءاتها المتكررة ضد الفلسطينيين ساعدا في تعزيز شعبيته، وبخاصة في العالمَين العربي والإسلامي، لكن تلك الشعبية شهدت تراجعاً ملحوظاً بعد انحياز حزب الله للنظام السوري ضد المعارضة خلال الثورة السورية في 2011.

عاد اسمه إلى واجهة الأحداث مع عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، على مستوطنات غلاف غزة في فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي تلاها عدوان إسرائيلي على قطاع غزة يقترب من دخول عامه الأول، وقد أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 137 ألف فلسطيني.

وأعلن نصر الله عن فتح "جبهة في جنوب لبنان لدعم وإسناد المقاومة الفلسطينية"، وهي الجبهة التي قال في عدد من خطبه إنها لن تهدأ إلا بعد إنهاء الحرب على غزة.

ويأتي إعلان اغتياله اليوم بينما تتصاعد جهود فرنسية وأمريكية للتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله لمدة 21 يوماً، بغرض إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي على جبهتَي لبنان وغزة.