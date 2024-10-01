وأضاف الرئيس التركي في هذا الصدد: "أحذر إسرائيل بشكل صريح، فعواقب الهجوم البري على لبنان لن تكون مشابهة لاحتلالاتها السابقة".

وأوضح أردوغان أن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية بغزة وهجمات إرهابية في لبنان، وتستفز الدول لجر المنطقة إلى محرقتها"، مشيراً إلى أن "الإدارة الإسرائيلية التي تتحرك من منطلق هذيان الأرض الموعودة، تضع الأراضي التركية نصب عينيها بعد فلسطين ولبنان".

واستطرد الرئيس التركي أن "العدوان الإسرائيلي يشمل تركيا أيضاً لذلك سنقف ضد إرهاب الدولة هذا بكل الوسائل المتاحة من أجل وطننا وشعبنا واستقلالنا".

وأردف أردوغان: "الاحتلال والإرهاب والقصف العدواني بجوارنا، ولسنا أمام دولة (إسرائيل) تلتزم القوانين، بل قطيع من القتلة يتغذون على الدم والاحتلال".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى فجر الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

وتشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.