جاء ذلك وفق منشور لغوتيريش عبر منصة إكس، بعد أن قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إيران أطلقت 180 صاروخاً، وذلك بعد أن تحدثت في تقدير سابق عما لا يقل عن 200 صاروخ.

وقال غوتيريش: "أدين اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وهذا يجب أن يتوقف". وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار".

ودوَّت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة "هآرتس" والقناة السابعة العبرية، بينما دعا متحدث الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز، إلى عدم تداول فيديوهات سقوط الصواريخ الإيرانية.

وشوهدت عشرات الصواريخ في سماء الضفة الغربية المحتلة قادمة من الشرق باتجاه النقب وتل أبيب. كما سمعت أصوات انفجارات قوية جداً في سماء مدينة القدس المحتلة جراء صواريخ اعتراضية.

وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ إيرانية على تل أبيب، حسب صحيفة "معاريف".

وفي إيران، أعلن الحرس الثوري، عبر بيان، بدء ضرب "أهداف" في إسرائيل بـ"عشرات" الصواريخ، "انتقاماً لكل من (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله (اغتالته إسرائيل الجمعة)، و(رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس) إسماعيل هنية (اغتيل في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي)".

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل عن الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.