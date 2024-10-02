سياسة
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المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي يتفقان على دعم إسرائيل في أول مناظرة
أجرت شبكة CNN الأمريكية مساء أمس الثلاثاء المناظرة التلفزيونية الأولى والوحيدة بين المرشحَين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، الديمقراطي تيم والز والجمهوري جي دي فانس.
المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي يتفقان على دعم إسرائيل في أول مناظرة
المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي يجريان مناظرة بتنظيم شبكة CNN / صورة: AFP
2 أكتوبر 2024

وشهدت المناظرة بين المرشحَين تباعداً في المواقف بشأن أغلب القضايا، من بينها الملف الإيراني في ظل التطورات الأخيرة. وفيما ركّز السؤال الأول على الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط لا سيّما بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، أكّد كلا المرشحين التزامهما دعم تل أبيب من ناحية المبدأ، لكنهما اختلفا حول كيفية التعامل مع إيران.

وقال دي فانس (40 عاماً) خلال المناظرة إن إيران ما كانت لتفعل ما تفعله لولا تراخي إدارة بايدن، مشيراً إلى أنه لم يوجد انفجار لصراع كبير على مستوى العالم خلال رئاسة ترمب.

من جانبه أكد تيم والز (60 عاماً) مواصلة دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات إيران، مشيراً إلى أن فترة ترمب الرئاسية كانت كارثية فيما يخص احتواء إيران.

وقالت شبكة CNN إن المذيعين أغلقوا الميكروفونات لأول مرة خلال المناظرة بسبب الجدال بين فانس ووالز حول برنامج يسمح للمهاجرين الهاييتيين بالوجود في أمريكا بشكل قانوني، إذ رفض فانس البرنامج، وفيما حاول المذيعون الانتقال إلى السؤال التالي حاول والز الحديث، فأغلقوا الميكروفونات.

وهاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المحاورة مارغريت برينان وزعم أنها "غير عادلة" مع فانس، مبدياً عبر منصته "تروث سوشيال" اعتراضه على اللحظة التي جرى فيها إغلاق ميكروفون فانس.

ووصف ترمب فانس بأنه ثابت وقوي، وقال إن تيم "متوتر وغريب الأطوار".

يذكر أن والز، هو حاكم مينيسوتا الذي اختارته المرشحة الديمقراطية للانتخابية الرئاسية كامالا هاريس. في حين أن الجمهوري فانس، سيناتور عن أوهايو اختاره ترمب ليكون نائبه إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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