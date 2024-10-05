ويأتي توجه السفينة إلى الصومال بموجب مذكرة تفاهم أُبرمت بين البلدين في مارس/آذار الماضي لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

وأقيم حفل توديع للسفينة التي وصلت أمام مكتب الرئاسة في قصر دولمة بهجة بإسطنبول في الساعة 14:30 بمشاركة الرئيس أردوغان. ورحب الرئيس أردوغان بطاقم السفينة التي تمر عبر مضيق إسطنبول.

كما حضر حفل التوديع وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار. وبعد الحفل غادرت سفينة الأبحاث الزلزالية متوجهة إلى الصومال

ومن المقرر أن تجري الريس عروج البحث السيزمي (بالموجات الزلزالية) في 3 حقول مرخصة للتنقيب، مساحة كل واحد منها تبلغ 5 آلاف كيلومتر مربع.

وترافق الريس عروج خلال مهمتها هذه التي من المتوقع أن تستغرق 7 أشهر سفينتا الدعم والإسناد زغانوس باشا وسنجار، وسفينة التتبع أطامان، إضافة إلى فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية.

وستخزن بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها الريس عروج قبالة السواحل الصومالية في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية (TPAO) بالعاصمة أنقرة، وفي حال التوصل إلى بيانات ومؤشرات إيجابية ستبدأ عملية التنقيب عن الطاقة.