سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يشارك في حفل توديع سفينة الريس عروج قبل توجهها إلى الصومال
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في حفل توديع سفينة البحث السيزمي (بالموجات الزلزالية) الريس عروج، التي طورتها تركيا بموارد محلية وطنية، قُبيل توجهها إلى الصومال.
الرئيس أردوغان يشارك في حفل توديع سفينة الريس عروج قبل توجهها إلى الصومال
الرئيس أردوغان يشارك في حفل توديع سفينة الريس عروج قبل توجهها إلى الصومال / صورة: AA
5 أكتوبر 2024

ويأتي توجه السفينة إلى الصومال بموجب مذكرة تفاهم أُبرمت بين البلدين في مارس/آذار الماضي لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

وأقيم حفل توديع للسفينة التي وصلت أمام مكتب الرئاسة في قصر دولمة بهجة بإسطنبول في الساعة 14:30 بمشاركة الرئيس أردوغان. ورحب الرئيس أردوغان بطاقم السفينة التي تمر عبر مضيق إسطنبول.

كما حضر حفل التوديع وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار. وبعد الحفل غادرت سفينة الأبحاث الزلزالية متوجهة إلى الصومال

ومن المقرر أن تجري الريس عروج البحث السيزمي (بالموجات الزلزالية) في 3 حقول مرخصة للتنقيب، مساحة كل واحد منها تبلغ 5 آلاف كيلومتر مربع.

وترافق الريس عروج خلال مهمتها هذه التي من المتوقع أن تستغرق 7 أشهر سفينتا الدعم والإسناد زغانوس باشا وسنجار، وسفينة التتبع أطامان، إضافة إلى فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية.

وستخزن بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها الريس عروج قبالة السواحل الصومالية في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية (TPAO) بالعاصمة أنقرة، وفي حال التوصل إلى بيانات ومؤشرات إيجابية ستبدأ عملية التنقيب عن الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us