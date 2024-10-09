وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "مستعربين (جنوداً متنكرين بزي عربي) أطلقوا النار صوب مركبة بداخلها عدد من الشبان في نابلس". فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت إلى المستشفى "إصابة لشاب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي بنابلس".

وأكد شهود عيان إن "أصوات إطلاق نار كثيف سمعت قرب السوق الشرقي في نابلس، ثم شوهد جنود تبيّن أنهم كانوا يستقلون مركبة مدنية ويرتدون زياً مدنياً وهم يطلقون النار تجاه مركبة مدنية فلسطينية من جميع الجوانب ما أدى إلى استشهاد الشبان". وأفاد الشهود أن "قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة لدعم القوة الخاصة".

في السياق، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "قضت قوات يمام (وحدة شرطية خاصة تعمل في مجال مكافحة الإرهاب) على 5 مطلوبين في نابلس، بينهم قائد تنظيم شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) في مخيم بلاطة بنابلس، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا". وزعمت أن الفلسطينيين الـ5 الذين قُتلوا كانوا "متورطين في تنفيذ وتخطيط أعمال إرهابية ضد مدنيين وقوات الجيش الإسرائيلي".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 749، إضافة إلى 6 آلاف و250 جريحاً، وفق رصد مراسل الأناضول استناداً إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

في سياق متصل، نفذ مستوطنون إسرائيليون، مساء الأربعاء، سلسلة اعتداءات استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم ومسجداً في الضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الاعتداءات نفذها مستوطنون في محافظات نابلس (شمال) ورام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب).

وفي نابلس، ذكرت الوكالة أن مستوطنين اعتدوا على مسجد قرب بلدة بيت فوريك شرق المدينة. وأضافت أن "مستعمرين هاجموا المسجد الوحيد في خربة (قرية صغيرة) طانا، وحطموا خلايا الطاقة الشمسية والأثاث بداخله، وعاثوا فيه خراباً". وأشارت إلى تعرض القرية "بشكل مستمر لاعتداءات المستعمرين".

وقرب رام الله، اعتدى مستوطنون على مواطن فلسطيني واستولوا على سيارته، قرب بلدة دير دبوان شرق المدينة. وأشارت "وفا" إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة ترمسعيا شرق المدينة وإقامة حاجز عسكري عند مدخل قرية أبو فلاح شمال شرق المدينة وحاجزا آخر عند مدخل قرية عين سينيا شمالاً "دون أن يبلغ عن أي اعتقالات".

وجنوبي الضفة، ذكرت أن مستوطنين وجنوداً هاجموا منازل فلسطينية قرب مدينة بيت لحم. وأضافت أن "مستعمرين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا مساء اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في "خلايل اللوز"، جنوب شرق بيت لحم (... ) وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، فيما لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات في المنطقة".

ونقلت "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- فرع بيت لحم، عبد الحليم جعافرة قوله إن "قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من داخل مركبة الإسعاف وهو مصاب برضوض وجروح جراء سقوطه على الأرض خلال مطاردته من قوات الاحتلال".

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، تسببت اعتداءات المستوطنين في "تهجير 28 تجمعاً بدوياً فلسطينياً واستشهاد 19 مواطناً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.