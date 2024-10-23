سياسة
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القره داغي يدعو العالم الاسلامي إلى الاتحاد لوقف الإبادة في غزة
أبدى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، أسفه لغياب منظمة دولية تحمي المظلومين، داعياً العالم الإسلامي إلى الاتحاد من أجل وقف الإبادة التي تشنها إسرائيل، فيما أثنى على جهود تركيا في محاولات وقف الإبادة في غزة.
القره داغي يدعو العالم الاسلامي إلى الاتحاد لوقف الإبادة في غزة
القره داغي يدعو العالم الاسلامي للاتحاد لوقف الإبادة في غزة/ صورة: AA Archive
23 أكتوبر 2024

وقال القره داغي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء لوكالة الأناضول إن "إسرائيل الاحتلالية الصهيونية ارتكبت جميع أنواع الإبادة بسبب إخفاق المسلمين في الاتحاد"، مردفاً: "مع الأسف، نعاني من غياب منظمة دولية تحمي المظلومين".

كما أثنى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على دور تركيا وقطر في بذلهما قصارى جهودهما لوقف الحرب في غزة، وطالب العالم الإسلامي بأكمله بالوحدة، قائلاً: "دعونا نتحد، دعونا نوقف هذه الإبادة".

وبيّن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تهاجم المسلمين فحسب، بل تهاجم أيضاً منظمات الأمم المتحدة من وقت إلى آخر مشيراً بأسف : إلى "أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية الكبرى فقدت قيمها وقوانينها".

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي
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