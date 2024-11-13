وبموجب العقد، سيتولى فرع شركة "ريبكون" في الولايات المتحدة، تصميم وبناء وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "TNT"، وذلك في سياق توجه واشنطن للرفع من الإنتاج المحلي للذخائر وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.

ومن المتوقع أن يوفر مصنع كنتاكي الذي تبلغ تكلفته 435 مليون دولار بين 200 و250 وظيفة بناء و50 وظيفة دائمة بمجرد تشغيله. كما من المقرر أن يكتمل المشروع بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2028، ما يمثل أول إنتاج محلي لـTNT في الولايات المتحدة منذ عقود.

وأصبحت شركة "ريبكون" التركية المعروفة بتقنياتها المبتكرة في تشكيل المعادن، من أهم الموردين للجيش الأمريكي في السنوات الأخيرة.

وتعززت جهود الشركة التوسعية في الولايات المتحدة من خلال استحواذها مؤخراً على شركة التصنيع الفرنسية Bowas Group، المتخصصة في تصميم وبناء مرافق إنتاج المتفجرات والبارود.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من توقيع اتفاقية أخرى لإنشاء شركة ريبكون مصنعاً للقذائف المدفعية في ولاية تكساس.