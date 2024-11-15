وأوضحت وسائل إعلام كرواتية أن قيمة الاتفاقية تبلغ 84.6 مليون يورو، وتتضمن الحزمة بنوداً عدة مثل نظام الطائرات المسيرة وكذلك التدريب في تركيا.

من جهته، صرح وزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش بأن شراء مسيّرات "بيرقدار TB2" أمر عاجل ومهم لبلاده.

ومسيّرات "بيرقدار TB2" من إنتاج شركة بايكار التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتُعد أحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

ويتواصل إنتاج "بيرقدار TB2" بشكل مكثف، إذ تُعدّ المسيّرة التي جرى تصديرها إلى أكبر عدد من الدول.