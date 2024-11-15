سياسة
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بقيمة 84 مليون يورو.. كرواتيا توافق على شراء مسيّرات "بيرقدار TB2" التركية
وافقت الحكومة الكرواتية على طلب وزارة الدفاع شراء نظام طائرات مسلحة مسيّرة من طراز "بيرقدار TB2" التركية.
بقيمة 84 مليون يورو.. كرواتيا توافق على شراء مسيّرات "بيرقدار TB2" التركية
تتضمن الحزمة بنوداً عدة مثل نظام الطائرات المسيّرة وكذلك التدريب في تركيا / صورة: AA
15 نوفمبر 2024

وأوضحت وسائل إعلام كرواتية أن قيمة الاتفاقية تبلغ 84.6 مليون يورو، وتتضمن الحزمة بنوداً عدة مثل نظام الطائرات المسيرة وكذلك التدريب في تركيا.

من جهته، صرح وزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش بأن شراء مسيّرات "بيرقدار TB2" أمر عاجل ومهم لبلاده.

ومسيّرات "بيرقدار TB2" من إنتاج شركة بايكار التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتُعد أحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

ويتواصل إنتاج "بيرقدار TB2" بشكل مكثف، إذ تُعدّ المسيّرة التي جرى تصديرها إلى أكبر عدد من الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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