سياسة
2 دقيقة قراءة
جمهورية شمال قبرص التركية: لن نسمح بقطع علاقاتنا مع أنقرة وتركيا ضامنة لنا
قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن بلاده لن تسمح بقطع علاقاتها مع أنقرة، وإن القبارصة اليونانيون يريدون جعل القبارصة الأتراك أقلية مسلوبة الحقوق.
جمهورية شمال قبرص التركية: لن نسمح بقطع علاقاتنا مع أنقرة وتركيا ضامنة لنا
رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار خلال لقائه جودت يلماز نائب الرئيس التركي / صورة: AA
15 نوفمبر 2024

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، مع جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، في القصر الرئاسي في جمهورية شمال قبرص التركية.

وشدد تتار على أن حقبة جديدة من السلام والهدوء بدأت في جزيرة قبرص بعد عملية السلام عام 1974، وذكر أنه إذا كانت هناك محادثات من الآن فصاعداً، فستكون بين دولتين متساويتين في السيادة والوضع الدولي.

وأشار تتار إلى أن القبارصة اليونانيون يريدون تحويل القبارصة الأتراك إلى أقلية مسلوبة الحقوق، مشدداً على أنه "لن نسمح بأي محاولة لقطع علاقاتنا مع تركيا.. ما يريده القبارصة اليونانيون هو قطع علاقاتنا مع تركيا".

وأضاف رئيس جمهورية شمال قبرص التركية: "الجمهورية التركية هي الدولة الضامنة لنا، وفي الوقت نفسه يعلم الجميع أن قواتها هي الضمانة للسلام والهدوء والأمن".

وفي 20 يوليو/تموز 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة اليونانية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأُبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وفي 13 فبراير/شباط 1975، أُسست "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتُخب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً لها، وباتت تُعرف باسم جمهورية شمال قبرص التركية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us