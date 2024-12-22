سياسة
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تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة
أفادت وسائل إعلام سورية بأن القيادة العامة في سوريا عيّنت يوم السبت، مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.
تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة
تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة / Others
22 ديسمبر 2024

وجاء تكليف أبو قصرة عقب اجتماع زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع مع قادة الفصائل العسكرية.

وأبو قصرة من مواليد مدينة حلفايا بريف حماة، درس البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وهو أحد القياديين العسكريين البارزين.

وقالت القيادة العامة إن أحمد الشرع ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

وصرح الشرع بأن الفصائل العسكرية ستُدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وكانت القيادة العامة الجديدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.

مصدر:TRT عربي
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