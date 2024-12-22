وجاء تكليف أبو قصرة عقب اجتماع زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع مع قادة الفصائل العسكرية.

وأبو قصرة من مواليد مدينة حلفايا بريف حماة، درس البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وهو أحد القياديين العسكريين البارزين.

وقالت القيادة العامة إن أحمد الشرع ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

وصرح الشرع بأن الفصائل العسكرية ستُدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وكانت القيادة العامة الجديدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.