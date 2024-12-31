وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان متلفز: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عمليتين عسكريتين نوعيتين".

وأضاف أن العملية الأولى "استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة (وسط) وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وتابع سريع أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة (وسط) بصاروخ باليستي من نوع ذي الفقار".

وشدد المتحدث العسكري على أن "الصاروخين أصابا هدفيهما بنجاح" دون مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن الهجوم تزامن مع استهداف "حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة في أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا".

وأكد سريع أن "العملية حققت أهدافها بنجاح وجرى إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا".

ولفت إلى أن قوات الحوثي "استكملت رفع الجاهزية القتالية لعدد من الوحدات العسكرية لمواجهة أي تهديدات مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والهادفة لمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني".

ومساء أمس الاثنين، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه صاروخاً أُطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل، بينما دوت صفارات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة إكس، قال جيش الاحتلال: "بعد الإنذارات التي جرى تفعيلها قبل قليل وسط البلاد، اعترض سلاح الجو صاروخاً واحداً أُطلق من اليمن".

لكن هيئة البث الإسرائيلية نشرت مقطعاً مصوراً لما قالت إنها شظايا الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن بعد سقوطها في مدينة "بيت شيمش" بمنطقة القدس (وسط).

من جانبها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب مؤقتاً، بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" أن عدة أشخاص أصيبوا وهم في طريقهم إلى الملاجئ وأشارت إلى أن عدداً آخر "مصابون بالهلع".

ووفق تقرير للحوثيين، نفذت قوات الجماعة "13 عملية عسكرية ضد إسرائيل إسناداً لغزة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى السبت".

ونفذت إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة في غزة، 4 هجمات جوية على أهداف في اليمن، مما أوقع قتلى وجرحى وألحق أضراراً مادية، لا سيما بمنشآت بنية تحتية في قطاع الطاقة.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 154 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.