سياسة
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بسبب حرب الإبادة.. تراجع عدد سكان غزة 6% مع نهاية 2024
أفاد تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، الثلاثاء، بأن عدد سكان قطاع غزة انخفض 6% مع نهاية 2024 بسبب استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بسبب حرب الإبادة.. تراجع عدد سكان غزة 6% مع نهاية 2024
تشييع 5 صحفيين فلسطينيين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في 26 ديسمبر 2024. / صورة: AP
31 ديسمبر 2024

ولفتت رئيسة الجهاز علا عوض إلى أن "الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 45,484 فلسطينياً في قطاع غزة، وتهجير نحو 100 ألف فلسطيني للقطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأوضحت عوض أن من بين الشهداء 17,581 طفلاً، و12,048 امرأة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، وإصابة 108,090 مواطناً آخرين، وفق البيان.

وأضافت المتحدثة أن عدد سكان الأراضي الفلسطينية بلغ 5.5 مليون نسمة، بينهم 3.4 مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت عوض إنّ عدد سكان قطاع غزة انخفض بنحو 160 ألف نسمة، ليبلغ 2.1 مليون بانخفاض مقداره 6% عن تقديرات عدد السكان بالقطاع لعام 2023، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبته 47% من سكان القطاع.

وقدّر البيان عدد الفلسطينيين في العالم بحلول نهاية 2024 بنحو 14.9 مليون، "نصفهم خارج فلسطين التاريخية، وبينهم 5.5 مليون في دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة)، و1.8 مليون في أراضي 1948".

وأشار البيان إلى أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 7.6 مليون فلسطيني، منهم 6.4 مليون في الدول العربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة بقطاع غزة، خلّفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:AA
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