وذكرت "سانا" في منشور على حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن "القيادة العامة تعلن تعيين اللواء المهندس مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية".

وأبو قصرة من مواليد مدينة حلفايا بريف حماة، درس البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وهو أحد القياديين العسكريين البارزين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.