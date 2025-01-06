وقال البيان إن قوات الجماعة "نفَّذت عملية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) بصاروخين مجنَّحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك في أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا"، موضحاً أن" العملية أدت إلى إفشال الهجوم الأمريكي".

وهذا هو الإعلان الثاني لاستهداف الحاملة الأمريكية خلال أسبوع، إذ أعلنت "الحوثي" في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي استهدافها "حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة.

وخلال بيانها، الاثنين، أشارت الجماعة إلى أنهم نفَّذوا أيضاً "ظُهر اليوم، عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (وسط) بطائرتين مسيرتين، فيما استهدفت الأخرى هدفاً حيوياً في عسقلان المحتلة (جنوب) بطائرة مسيرة".

وأوضح المتحدث العسكري أن قوات الجماعة "نفَّذت عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم (الاثنين) استهدفت هدفاً عسكرياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العمليات أهدافها بنجاح".

بيان الحوثي الذي لم يحدد هوية الأهداف التي قصفها داخل إسرائيل، قال إن قوات الجماعة "ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وحتى الساعة 19:20 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البيان الحوثي.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلَّفت نحو 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تَعدّ كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

كما تشن "الحوثي" ما بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.