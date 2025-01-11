ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي أودى بحياة 179 شخصاً.

وأوضحت وزارة النقل أن مسجل صوت قمرة القيادة جرى تحليله في بادئ الأمر في كوريا الجنوبية وعندما تبين أن البيانات مفقودة جرى إرساله إلى المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل لتحليله.

وأضافت أن مسجل بيانات الرحلة التالف نُقل إلى الولايات المتحدة للتحليل بالتعاون مع المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل.

كانت طائرة الرحلة رقم 7سي2216 قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية، وعندما حاولت الهبوط انحرفت عن المدرج وانفجرت متحولة إلى كرة من اللهب بعد اصطدامها بالجدار الخرساني.

وكان قائد الطائرة وهي من طرز بوينج 737-800 قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليجري إعلان حالة الطوارئ قبل نحو 4 دقائق من الحادث.

وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليماً بعد الانفجار والحادث يعد أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.