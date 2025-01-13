وأضافت الوكالة في منشور على منصة إكس، إن "إدارة الهجرة (تتبع وزارة الداخلية) أعلنت استكمال طباعة جوازات السفر التي كانت قيد الطباعة وإعادة جدولتها ضمن مواعيد جديدة".

وكان المسؤول المكلف تسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات في سوريا وليد عرابي، قال الأحد، إن الإدارة بدأت طباعة الجوازات المتراكمة التي كانت قيد التنفيذ عند سقوط نظام الأسد.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنهم أعادوا تفعيل شبكة عمل الإدارة وأفرعها بعد توقفها بسبب حريق نشب في المقر الرئيسي بدمشق يوم سقوط النظام. وأشار إلى أن كل الجوازات ستصدر بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، وهي أقصى صلاحية يمكن منحها.

وتابع "في الوقت الحالي، لن يكون هناك أي تغيير في شكل الجواز أو الشعارات الموجودة عليه، حتى لا نؤخر الخدمة على الناس. لكن خلال فترة وجيزة، ربما بضعة أشهر، سيُطرح جواز سفر جديد يتناسب مع المتطلبات الحديثة".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تدير حكومة برئاسة محمد البشير، مرحلة انتقالية بدأت في اليوم التالي للإطاحة بنظام بشار (2000-2024).