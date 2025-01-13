وتلقى النواب الذين تقدّمهم رئيس اللجنة أتاي أوصلو، معلومات بشأن سير عمليات العودة الطوعية من مسؤولي الولاية والمعبر الحدودي (الذي يقابله باب السلامة السوري).

وفي كلمة خلال زيارته المعبر، قال أوصلو إن ظلم نظام بشار الأسد في سوريا، انتهى بسقوط نظام البعث يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف: "اعتباراً من 8 ديسمبر/كانون الأول، بدأت حكاية جديدة في سوريا، ونحن في تركيا نواصل المساهمة والعمل بقدر استطاعتنا لضمان تكلل هذه الحكاية بالنجاح". وأردف: "بطبيعة الحال فإن هدفنا النهائي هو الحرية والاستقرار والتنمية في سوريا".

وأوضح أن نحو 60 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي منذ سقوط نظام بشار الأسد. وأشار إلى أن عمليات العودة الطوعية ستزداد أكثر مع تحسن الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.