سياسة
3 دقيقة قراءة
82 شهيداً في 24 ساعة.. الاحتلال يقتل عشراتٍ بغزة بينهم أطفال عقب الاتفاق
استُشهد 30 فلسطينياً، وأصيب عدد آخر بينهم أطفال، الأربعاء، بغارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، المقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.
82 شهيداً في 24 ساعة.. الاحتلال يقتل عشراتٍ بغزة بينهم أطفال عقب الاتفاق
إسرائيل تقتل عشراتٍ في غزة بينهم أطفال / صورة: AA
15 يناير 2025

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 12 فلسطينياً على الأقل بالإضافة إلى عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. وقالت مصادر طبية في القطاع إن 82 شهيداً سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

كما أفادت مصادر طبية في وقت سابق، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مربع سكني في مدينة غزة إلى 15 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين. وقال أحد رجال الدفاع المدني: "استهدف الجيش الإسرائيلي عمارة سكنية في منطقة النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، أغلبهم من الأطفال والنساء".

وأضاف: "صدمنا بحجم الدمار الذي خلّفه القصف. طواقمنا لا تزال تعمل على انتشال الجثامين من تحت الأنقاض".

من جهته، قال أحد الأطباء في مستشفى المعمداني بغزة: "مع الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا تزال الأسر والأطفال يصِلون إلى المستشفى جراء القصف الإسرائيلي المستمر". وأضاف: "استقبلنا 8 أطفال مصابين نتيجة القصف والإصابات لا تزال تأتي".

وفي استهداف آخر، أفاد جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان، باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة "النبيه" بمدينة غزة المدينة.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة "اللحام" جنوب مدينة خان يونس، وفق ما ذكره مسعفون فلسطينيون. وأفاد شهود عيان، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت أيضاً مناطق متفرقة في شمال القطاع، دون أن تتضح المواقع المستهدفة بشكل دقيق. وأشار الشهود إلى سماع دوي انفجارات عنيفة، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من مواقع مستهدفة.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

يأتي ذلك في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي نحو 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us