سياسة
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بينهم زكريا الزبيدي.. نشر 735 اسماً لأسرى سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيراً فلسطينياً من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.
بينهم زكريا الزبيدي.. نشر 735 اسماً لأسرى سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى
أسرى فلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي / صورة: وكالة الأنباء الفلسطينية
18 يناير 2025

وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "تُوافق الحكومة (…) على إطلاق سراح 737 سجيناً ومعتقلاً لدى إدارة السجون".

وأضافت الوزارة أن من بين الذين سيفرج عنهم، زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب "شهداء الأقصى" الجناح المسلح لحركة فتح.

من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس، أن من بين هؤلاء الأسرى 296 من أصحاب الأحكام العالية، لافتاً إلى أن عدد الأسرى الذين سيجري تحريرهم مرتبط بظروف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بما في ذلك تحديد عدد الأحياء والقتلى منهم.

وقالت قناة "كان" العبرية: "يوجد 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة لن يفرج عنها في المرحلة الأولى من الاتفاق، ولكن حماس مصممة على الإفراج عنها في المرحلتين الثانية والثالثة ولن تجد إسرائيل خياراً غير الموافقة".

وأوضح فارس أن الاحتلال الإسرائيلي "مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيفرج عنهم"، مما أدى إلى تأجيل إطلاق سراح بعض الأسماء في المرحلة الأولى.

في السياق ذاته، نوه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، ثائر شريتح، بأن القائمة تحتوي على أخطاء، بما في ذلك أسماء أسيرات أُفرج عنهن مسبقاً، وغياب بيانات عن 10 أسرى.

ودعا شريتح وسطاء الصفقة في قطر ومصر إلى "وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية"، مؤكداً أهمية عدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صدّقت ليلة الجمعة-السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وفق هيئة البث العبرية، وذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على الاتفاق ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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