وأضاف أبو عبيدة في أول كلمة مصوّرة له بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ أنّ "معركة طوفان الأقصى التاريخية أشعلت شرارة تحرير فلسطين ودقّت المسمار الأخير في نعش هذا الاحتلال الزائل لا محالة بقوة الله".

وقال: "نعلن، نحن وفصائل المقاومة، التزامنا اتفاق وقف إطلاق النار واستعدادنا لتنفيذ بنوده والتزام شروطه"، وأكد التزام "وقفَ القتال والجدولَ الزمني لعملية التبادل، وتأمين أسرى العدو، وصولاً إلى تسليمهم مقابل أسرى شعبنا في جميع مراحل الصفقة".

لكنه استدرك مشدداً على أن "كل ذلك مرهون بالتزام العدو".

وفي وقت سابق الأحد، تسلمت تل أبيب 3 أسيرات "مدنيات" إسرائيليات أطلقت حماس سراحهن، على أن تُفرج إسرائيل في المقابل الأحد عن 90 أسيراً فلسطينياً، بينهم 69 أسيرة.

وتابع أبو عبيدة في كلمته التي دامت نحو 24 دقيقة، وهي الأولى له منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والخطاب الثلاثين منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023: "نضع الجميع أمام مسؤولياتهم بشأن انتهاكات قد يرتكبها الاحتلال للاتفاق".

وحذر من أنها "قد تُعرض العملية للمخاطر من حيث التزاماتنا وقدرتنا على تنفيذ التبادل و(تمثل) تأثيراً مباشراً على سلامة وحياة أسرى العدو في مراحل الصفقة وتفاصيلها وتوقيتاتها".

وتوجّه الناطق العسكري إلى أهل غزة قائلاً: "تحية لكم يا أهلنا في غزة.. لقد صنعتم ملحمة تاريخية (...) وأذهل صمودكم وثباتكم العالم بأصدقائه وأعدائه"، وتحدث عن "الهزة التي تعرض لها الكيان المحتل في هذه المعركة".

ودلل عليها بـ"سقوط نظرية ردعه، ومقتل وإصابة آلاف من جنوده، وتدمير وإخراج نحو ألفي آلية من آلياته عن الخدمة، وإصابة أساسات ما يُسمى بأمنه القومي".

وتابع أبو عبيدة: "مروراً بإظهاره ككيان وحشي مجرم، وفضح مَن يقف خلفه من طغاة العالم ومنظماته الشكلية، وصولاً إلى نبذه وملاحقة قادته وجنوده كمجرمي حرب مطلوبين للعدالة".

وأردف أن "كل هذا وغيره الكثير أوصل السواد الأعظم من شعوب العالم إلى قناعة بأن الاحتلال هو أكبر خطيئة في هذا الزمان، وأن استمرار احتلاله لأرضنا سيؤثر على كل المنطقة والعالم".

وزاد بأن "سكوت وتواطؤ قوى الظلم في ما يُسمى بالمجتمع الدولي على جرائم العدو في غزة ستكون له آثار بعيدة كل البعد عن غزة، وستكون وبالاً على الاحتلال وكل داعميه وعلى المتواطئين معه والمتخاذلين والطغاة".