وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا الوفد، دون أن توضح الوكالة تفاصيل حول فحوى اللقاء.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الإدارة السورية الجديدة على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وذلك قبيل عقد مؤتمر وطني مرتقب.

وكانت فصائل سورية قد سيطرت على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد أيام من السيطرة على عدة مدن أخرى، مما أدى إلى انتهاء 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من نظام عائلة الأسد. ومنذ اليوم التالي، تولت حكومة برئاسة محمد البشير إدارة المرحلة الانتقالية بتكليف من أحمد الشرع.