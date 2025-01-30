ذكرت مصادر استخباراتية تركية أنه تماشياً مع الأهمية التي يوليها الرئيس أردوغان للقضية الفلسطينية، حافظت الاستخبارات التركية ووزارة الخارجية على اتصالاتهما مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة منذ بداية الأحداث في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات التركية لعبت دوراً تسهيلياً، وبذلت جهوداً دبلوماسية استخباراتية فعالة في هذا الصدد.

وأفادت بأن الاستخبارات التركية لعبت أيضاً دوراً مهماً في إجلاء المدنيين الفلسطينيين المصابين والمرضى وكذلك مواطنين أتراك كانوا في غزة، وتوسطت كذلك في إطلاق سراح بعض الأسرى الأجانب في غزة تلبيةً لطلبات المساعدة القادمة من الدول الأجنبية.

وأضافت المصادر أنه بناءً على توجيهات الرئيس أردوغان، واصلت الاستخبارات التركية التي تنسّق مع نظيرتها التايلاندية منذ بداية الأحداث في غزة، اتصالاتها مع حماس، بشأن الأسرى التايلانديين من أجل إطلاق سراحهم.

وأوضحت المصادر أنه نتيجة للدبلوماسية الاستخباراتية الفعالة التي نفَّذتها الاستخبارات التركية، أُطلق اليوم الخميس، سراح 5 محتجزين تايلانديين.