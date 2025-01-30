سياسة
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كتائب القسام تعلن استشهاد محمد الضيف و6 آخرين من قادتها خلال "طوفان الأقصى"
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استشهاد قائدها العام محمد الضيف، و6 من أعضاء مجلسها العسكري، خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
كتائب القسام تعلن استشهاد محمد الضيف و6 آخرين من قادتها خلال "طوفان الأقصى"
الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة / قناة كتائب القسام على تلجرام
30 يناير 2025

جاء ذلك في كلمة مصورة للمتحدث العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، نشرها عبر منصة تليغرام.

كما أعلن أبو عبيدة استشهاد كل من مروان عيسى نائب قائد هيئة الأركان، وغازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، ورافع سلامة قائد لواء خان يونس.

ولفت إلى أن "القسام" أعلنت في وقت سابق خلال الإبادة الإسرائيلية في غزة، استشهاد أحمد الغندور قائد لواء شمال غزة، وأيمن نوفل قائد لواء وسط القطاع.

وأشار متحدث "القسام" إلى أن الإعلان جاء "بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة، والتعامل مع كل المحاذير الأمنية التي تفرضها ظروف المعركة والميدان، وبعد إجراء التحقق اللازم واتخاذ كل التدابير ذات الصلة".

وشدد أبو عبيدة على أن "استشهاد قادتنا الكبار العظماء -وعلى الرغم من مصابنا الجلل بفقدانهم- لم ولن يفلّ في عضد كتائبنا ومقاومتنا".

وأضاف أنه "بعد استشهاد كل منهم على مدار هذه المعركة لم تزدد عزائم مجاهدينا إلا صلابة، بفضل الله، وازدادت المعارك ضراوةً واحتداماً، واستبسل المجاهدون أكثر وأثخنوا في العدو أكثر وأكثر، وازدادت دافعيتهم للقتال بشكل غير مسبوق شاهده كل العالم، ولا يزالون على الوعد والقسم".

وأكد أبو عبيدة أن "القائد يخلفه قادة كثر والشهيد يخلّفه ألف شهيد"، مشدداً على أن "منظومة القسام لم تتعرض للفراغ القيادي ولا لساعة واحدة على مدار معركة طوفان الأقصى".

ولم يذكر المتحدث باسم كتائب القسام على وجه الدقة متى استُشهد الضيف والقادة الستة. وذكر أن هذا الإعلان جاء "بعد استكمال كل الإجراءات اللازمة والتعامل مع كل المحاذير الأمنية التي تفرضها ظروف المعركة والميدان، وبعد إجراء التحقق اللازم واتخاذ كل التدابير ذات الصلة".

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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