سياسة
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فرنسا.. محكمة تمنع شخصين من حضور مباريات لمدّة عام لرفعهما عَلَم فلسطين
قضت محكمة في فرنسا بمنع شخصين من حضور مباريات لمدة 12 شهراً بعد أن رفعا عَلَم فلسطين خلال مباراة كرة سلة بين نادي نانتير الفرنسي وفريق هبوعيل هولون الإسرائيلي.
فرنسا.. محكمة تمنع شخصين من حضور مباريات لمدّة عام لرفعهما عَلَم فلسطين
انتشرت على وسائل التواصل لقطات تُظهر تعرّض أحد الشابين للضرب من مشجعين إسرائيليين بعد نزوله إلى أرض الملعب بعلم فلسطين / صورة: AA
1 فبراير 2025

وحسب تقارير صحفية فرنسية، فقد أصدرت محكمة نانتير يوم الجمعة قرارها في قضية مرفوعة ضد شخصين يبلغان من العمر 19 و21 عاماً، بعدما رفعا عَلَم فلسطين خلال مباراة بين نانتير وهبوعيل هولون.

وقضت محكمة نانتير بفرض غرامة مالية قدرها 500 يورو على الشخصين، بالإضافة إلى منعهما من حضور المباريات لمدة عام، وذلك بذريعة حضورهما المنافسة في الملعب "بطريقة تؤثر في سيرها".

كما أسقطت المحكمة تهم العنف الموجهة ضد الشخصين اللذين اتُهما بممارسة العنف ضد شرطي ومشجع إسرائيلي.

ورفع الشابان عَلَم فلسطين خلال مباراة كرة سلة بين نانتير وفريق هبوعيل هولون الإسرائيلي في 18 ديسمبر/كانون الأول 2024 في فرنسا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر تعرّض أحد الشابين للضرب من مشجعين إسرائيليين بعد نزوله إلى أرض الملعب بعلم فلسطين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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