سياسة
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أوكرانيا وروسيا تعلنان تبادل عشرات الأسرى في صفقة جديدة
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن إتمام عملية تبادل أسرى مع روسيا، إذ أُفرج عن 150 أسيراً من كل طرف.
أوكرانيا وروسيا تعلنان تبادل عشرات الأسرى في صفقة جديدة
جنود أوكرانيون ضمن عملية تبادل أسرى مع روسيا / صورة: Reuters
5 فبراير 2025

وذكر زيلينسكي، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن أوكرانيا استعادت 150 جندياً أوكرانياً من مختلف الرتب، الذين جرى أسرهم على جبهات القتال مع روسيا، مع الإشارة إلى أن بعضهم كان محتجزاً لدى القوات الروسية لمدة تزيد على عامين.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنها سلمت 150 أسيراً أوكرانياً إلى كييف، على حين تسلمت 150 أسيراً روسياً. وأوضحت الوزارة أن صفقة التبادل جرت بوساطة من دولة الإمارات.

وأفادت الوزارة بأن الأسرى الروس موجودون حالياً في بيلاروسيا، وهم يخضعون لرعاية طبية ونفسية، على أن يجري نقلهم لاحقاً إلى روسيا لتلقي العلاج في مؤسسات صحية تابعة لوزارة الدفاع.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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