سياسة
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جامعة ملايا الماليزية تمنح الرئيس أردوغان دكتوراه فخرية في العلاقات الدولية
منحت جامعة ملايا الماليزية اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دكتوراه فخرية في مجال العلاقات الدولية، بحضور سلطان فيرق (بيراك) نازرين شاه.
جامعة ملايا الماليزية تمنح الرئيس أردوغان دكتوراه فخرية في العلاقات الدولية
جامعة ماليزية تمنح الرئيس أردوغان دكتوراه فخرية في العلاقات الدولية / صورة: AA
10 فبراير 2025

وقدم سلطان فيرق (بيراك) نازرين شاه، شهادة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس أردوغان في مراسم أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات في بوتراجاي العاصمة الإدارية لماليزيا.

وأعرب الرئيس أردوغان في كلمة ألقاها بالقاعة بهذه المناسبة عن سعادته في معاودة زيارة ماليزيا الصديقة والشقيقة لأول مرة بعد 5 أعوام.

وأوضح أنه في كل زيارة له إلى ماليزيا يشعر بأنه في بلده وبين إخوته، داعياً الله إدامة أواصر المحبة والتضامن بين البلدين.

وأكد أن تركيا وماليزيا بلدان صديقان وشقيقان وشريكان في الوقت نفسه رغم بعد المسافة الجغرافية، مشيراً إلى رفع البلدين علاقاتهما إلى مستوى استراتيجي في 2014 وإلى الاستراتيجية الشاملة في 2022.

وأثنى الرئيس أردوغان بالمرتبة الأكاديمية المرموقة لجامعة ملايا التي منحته الدكتوراه الفخرية في مجال العلاقات الدولية.

وأوضح أن الجامعة تحتل المرتبة رقم 60 عالمياً في المجال الأكاديمي، وتضم نحو 40 ألف طالب، وخرجت عديداً من الشخصيات المرموقة أمثال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وأعرب عن شكره لإدارة الجامعة، والسلطان نازرين شاه، على منحهم الدكتوراه الفخرية له.

ووصل الرئيس أردوغان ماليزيا في زيارة رسمية، الاثنين، والتقى سلطان فيرق (بيراك) نازرين شاه، وذلك على هامش زيارته التي بدأها إلى ماليزيا ضمن جولة آسيوية تشمل 3 دول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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